Landsforening væmmes: Børneporno-straffe er for milde

Slagelse - 27. december 2016

- Denne mand fik kun en betinget dom for misbrug af et barn, som han havde »glemt«, han havde misbrugt, samt for indirekte at være medskyldig i groft misbrug af alle de børn, som blev ofret, for at han kunne få tilfredsstillet sine perversioner. Hvad med i det mindste at give ham en behandlingsdom?

Sådan spørger Karin Dyhr Daugaard fra Landsforeningen Spor i kølvandet på sagen om en 49-årig mand, far og ægtemand fra Slagelse, der tirsdag blev idømt 60 dages betinget fængsel for at have opbevaret 630 børnepornofilm og billeder, hvor godt 111 var af særlig grov karakter.

Det er for vag en straf, mener landsforeningen, som kæmper for bedre kår for mennesker - særligt voksne - som har oplevet seksuelle overgreb i barndommen.

- Det er, som om man fuldkommen glemmer, at der bag børnepornografi ligger grove overgreb på børn. Børn, som ikke blot skades, ofte for hele livet, af selve overgrebene, men som derefter skal leve i bevidstheden om, at de for evigt kan findes derude på nettet og på »almindelige« familiefædres computere, siger Karin Dyhr Daugaard til Sjællandske.

Overgreb på børn og voksnes senfølger heraf er et alvorligt problem for såvel den ramte, for de pårørende og for samfundet som helhed.

Det mener Karin Dyhr Daugaard, som dog pointerer, at emnet er omgærdet af tavshed, hemmeligholdelse samt manglende viden og forståelse, hvilket er med til at opretholde problemerne.

Derfor håber hun og foreningen, at også politikere kommer på banen - og ikke mindst får øje på de personer, som altid vil gå med ar på sjælen.

- Vi arbejder for, at ofrene bliver set. Det bliver de ikke i dag, fortæller hun.