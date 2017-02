Skolelukninger i lokalområdet har tidligere været på tale. Privatfoto Foto: Rasmus Rønne

Send til din ven. X Artiklen: Landsbyer nægter at dø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Landsbyer nægter at dø

Slagelse - 21. februar 2017 kl. 07:12 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Landsbyerne Hyllested, Dalmose, Flakkebjerg, Gimlinge, Fårdrup og Skørpinge i Slagelse Kommune nægter at lade mismod, fraflytning og butikslukninger tage over. De seks lokalråd er gået sammen i et forsøg på vende en truende udvikling og håber at få beboerne med på at se området under ét, i stedet for at hver enkelt landsby kun hypper egne kartofler.

Formand for lokalrådet i Gimlinge, Jørgen Damgaard, fortæller, at bestræbelserne blandt andet går ud på at styrke området ved at få de mange virksomheder, der faktisk findes i landsbyerne, til i højere grad at bruge hinanden.

Samtidig vil lokalrådene høre ejendomsmæglere, hvad der skal til for at få flere til at flytte ud i området for at skabe mere liv og dermed forhindre eventuel lukning af butikker, forsamlingshuse og skoler.

Hvis der ikke kommer gang i en positiv spiral, mener Jørgen Damgaard, at konsekvenserne ligger lige for:

- Så går udviklingen forbi os. Hvis man ikke sætter sådan en udvikling i gang, vil tingene dø ganske langsomt. Så lukker forsamlingshusene, og hvad så med skolerne? Det her er et forsøg på at lægge nye vitaminer ind i foretagendet, og vi ligger jo godt i forhold til både Slagelse, Korsør og Skælskør, siger han.