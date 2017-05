Se billedserie To gamle stolerygge får nyt liv, når de forbindes med nogle brædder og bliver til et helt nyt møbel. Elgaard Hansen og Svend Erik Carlsen har sat tingene sammen, og Else Jensen og Jytte Thorsø sørger for malerarbejdet. Foto: Arne Svendsen

Landets første genbrugsbutik med nyt koncept

Slagelse - 23. maj 2017 kl. 07:02 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Genbrug får en helt ny betydning, når Blå Kors Danmark torsdag 1. juni åbner sin første butik med redesignede varer i Slagelse. Her bliver gamle sølvskeer til knagerækker, tæpper og cowboybukser til tasker, skjorter til kaffevarmere med videre.

På hylderne i den nye butik på Løvegade 1, som hidtil har huset dametøjsbutikken Woman, vil kunderne fremover blandt andet kunne hive varer ned af hylderne, som er lavet af genbrugsmaterialer.

Butikken kommer passende til at hedde »Nyt igen«, for her handler det om at give gamle ting nyt liv og i sidste ende nye ejere. Som noget helt unikt, vil kunderne kunne opleve et arbejdende, kreativt værksted og med egne øjne se på, når de frivillige arbejder på deres kreationer.

- Vi har længe haft et ønske om at åbne en butik med redesignede varer. Genbrug er for alvor blevet en fast del af danskernes forbrug, og eksperter vurderer, at det vil stige endnu mere. Der bliver også mere og mere fokus på, at genbrug er med til at skåne miljøet. Flere begynder derfor også at lave nyt ud af genbrugsting. Det vil vi gerne være med til at sætte skub i blandt andet ved at åbne denne butik, siger chef for Blå Kors Genbrug, Jytte Jensen.

Der er allerede en god flok frivillige hænder klar at løfte opgaverne i den nye butik, men der er brug for flere. Omkring 15 til at fremstille varerne og 15 til at passe butik, fortæller en af de aktive, Hanne Damborg.

En uge efter butikkens åbning, torsdag 8. juni kl. 14, holder Blå Kors derfor et informationsmøde på Slagelse Bibliotek, hvor alle har mulighed for at deltage og høre mere om mulighederne for at blive frivillig.

På åbningsdagen er der åbent fra klokken 12-17. Chef for Blå Kors Genbrug Jytte Jensen holder åbningstalen.