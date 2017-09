Henrik Terkelsen, formand for Fødevarer Lokalt, ved et netværksarrangement for lokale fødevareproducenter og lokale kunder, der blev afholdt sidste år hos AB Catering i Slagelse. Nu hvor AB Catering flytter fra byen, er Fødevarer Lokalt nødsaget til at indstille distributionen af lokale fødevarer - i hvert fald midlertidigt.Arkivfoto

Lager flytter: Stort tilbageslag for lokale fødevarer

- Vi har haft et meget konstruktivt og godt samarbejde med AB Catering, og vores distribution har kørt smaddergodt, men så sker det, at AB Caterings hovedorganisation tager beslutningen om, at afdelingen i Slagelse skal lukke. Den besked har vi fået for to uger siden. Siden har vi arbejdet intenst på at finde en anden løsning, men nu må vi desværre melde ud, at vi - i hvert fald midlertidigt - er nødt til at lukke distributionen, siger Henrik Terkelsen, der er formand for Fødevarer Lokalt.