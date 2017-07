Lene Grønhøj Stigaard, til venstre, afløser 1. august lægekollega Karsten-Wenningsted-Torgaard, når han og hustruen Hanne går på pension. Foto: Per Vagnsø

Læge fandt en mangelvare

Slagelse - 27. juli 2017

Efter 28 år som praktiserende læge med solo-klinik i Slagelse takker Karsten Wenningsted-Torgard og fru Hanne, der har været hans sekretær alle årene, af. Læge Lene Grønhøj Stigaard overtager klinikken og de 1600 patienter 1. august.

I en tid, hvor det er meget svært at få nye læger til erstatning for dem, der går på pension, er Karsten Wenningsted-Torgard utrolig glad for, at det er lykkedes i hans tilfælde, men det er også noget, at han har arbejdet på over en længere periode.

Både han og Lene Grønhøj Stigaard har været aktive i Praktiserende Lægers Organisation (PLO) på regionsplan, og da de begge bor i Ringsted, har der været rig lejlighed til at tale sammen om tingene, når de er kørt sammen til og fra møder.

- Der er jo mangel på os, så det er en meget stor tilfredsstillelse, at klinikken ikke bare skal lukke, og at jeg kan meddele patienterne, at de kan tage det stille og roligt, fordi der kommer en afløser, siger 65-årige Karsten Wenningsted-Torgard til Sjællandske.

Han har ellers ikke mindst haft sine bange anelser, fordi han er eneste læge i klinikken, men afløseren vil gerne prøve at stå på egne ben efte at have været en af fire læger i et lægehus i Glumsø.

- Jeg har altid brændt for almen praksis, og jeg er et sted i mit liv, hvor jeg har brug for at prøve nogle ting af for mig selv, siger Lene Grønhøj Stigaard.