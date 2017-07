LA peger »selvfølgelig« på en borgerlig borgmester

Liberal Alliance afviser at pege på Stén Knuth (V) som borgmester efter byrådsvalget til november.

Slagelse - 15. juli 2017 kl. 08:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En borgmesterkandidat, der ikke kan love en skat i hvile, bliver ikke hjulpet til kæden af Liberal Alliance.

Det fortalte Mick Keller, lokalformand for partiets Slagelse-afdeling, i torsdagens Sjællandske, hvor han ydermere slog fast, at skattestigninger aldrig vil komme på tale, såfremt Liberal Alliance bliver en del af flertalssamarbejdet efter et valg.

- Hvis der kan dannes et flertal uden om os, så er det sådan, det er. Men kan der ikke, og vi bliver en del af samarbejdet, så holdes skatten i ro, fortalte lokalformanden efter en tid, hvor flere partier og byrådskandidater ellers har luftet tanker om skattestigninger i fremtiden for ikke mindst at dulme de økonomiske hovedpiner i Slagelse Kommune.

Det er dog ikke bare nej til skattestigninger, som Liberal Alliance fremturer med. De lægger også afstand til Stén Knuth (V).

- Jeg er inden for to måneder blevet kaldt både lovbryder, bandit, kupmager og noget, der er værre, alt imens pengene fosser ud af kassen. Det er jo udtryk hentet fra Saddam Hussein og ikke et dansk demokrati, siger Villum Christensen.

Det er dog helt sikkert en borgerlig borgmester, som der sigtes imod til november. Det siger lokalformand Mick Keller, som ikke lægger skjul på, at Liberal Alliance som tungen på vægtskålen kan stå stærkt.

- At få 16 kandidater ind i byrådet er nok usandsynligt, men vi må satse på, at vi igen får de afgørende pladser. Og vi peger selvfølgelig på en borgerlig borgmester, siger Mick Keller, som ikke mener, det kan komme på tale at pege på John Dyrby Paulsen (S).

- Så langt når vi nok ikke ud. Vi går til forhandlinger, som alle andre partier gør det, og så må vi se, slår han fast.