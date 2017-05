Kvinde bliver dømt for at true Zenia Stampe på Facebook

Det har onsdag kostet hende 60 dages betinget fængsel. Dommen er faldet ved Retten i Næstved.

Sagen blev behandlet som en tilståelsessag uden domsmænd, da den nu 62-årige kvinde erkendte sig skyldig i anklagen.

- Jeg har kvajet mig i affekt, og jeg tilstår.

- Jeg kan ikke engang huske, hvad det var, hun havde skrevet i første omgang, sagde kvinden i retslokalet.

Hun er uddannet smørrebrødsjomfru, men er nu førtidspensionist. Retten vurderede, at hendes fysiske og psykiske problemer dannede grundlag for, at hun ikke skulle idømmes samfundstjeneste.

Ved afgørelsen om strafudmålingen lagde retsformand Lene Sigvardt vægt på, at truslen var rettet mod en enkeltperson.

- Man er med til at opildne en stemning, når man peger på et menneske og siger, at det menneske skal slås ihjel.

- Det er en grov udtalelse mod en politiker, som skal have lov til at komme med sine meningsytringer, sagde retsformanden.

Formanden påpegede, at sagen egentlig tilsiger, at man er berettiget til en fængselsdom, fordi man er med til at skabe et politisk miljø, som ikke er acceptabelt.

- Undtagelsesvis gør jeg straffen betinget. Men det er ikke fordi, at den handling, du gjorde, ikke kan give fængsel. Jeg kan simpelthen ikke se dig inde i et fængsel, understregede Lene Sigvardt.

Desuden lægges der vægt på, at kvinden ikke tidligere er straffet.