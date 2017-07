Se billedserie Blandt andet marinegardere var med til at skyde Bibianas besøg i gang. Foto: Mathilde Donslund Malling

Kunstskib indledte togt i Skælskør

Slagelse - 24. juli 2017 kl. 07:20 Af Mathilde Donslund Malling Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den varslede nedbør søndag formiddag hindrede ikke en større forsamling af unge som gamle i at møde op ved kajen bag Det Røde Pakhus i Skælskør, hvor kunstskibet M/S Bibiana skulle ankomme.

Flagene blev viftet, da den store coaster lagde til.

Der blev blandt andet budt velkommen ved Pernille Kirkeskov-Hansen, formand for Skælskør Kunstforening, som nævnte, at man de sidste to år har arbejdet på at få kunstskibet på besøg.

- Så det bliver ikke meget større, sagde hun om dagens ankomst.

Bannere og gangbro kom på plads, før formand for kultur-, fritids- og turismeudvalget, Troels Christensen (LA), gik ombord på skibet.

- Vi er stolte af, at Bibiana har valgt at indlede deres togt her, lød det til forsamlingen.

Herudover kommenterede han på, at skibets fokus på børn kun er godt i forhold til, at de unge mennesker bør have mulighed for opleve og selv skabe kunst.

- Og ellers er Skælskør jo godt med, når man blandt andet ser på den lokale kunsttalentklasse samt billedskole, sagde Troels Christensen.

Janne Bech, direktør for Bibiana Danmark, siger i forhold til valget af Skælskør som første by på årets togt, at her er »initiativrige folk« og at man hos Bibiana »ikke var i tvivl« om dette valg.

Skibet kunne herefter invitere indenfor til blandt andet workshops og udstillinger.

Bibiana har åbnet til og med den 26. juli fra klokken 10 til 17, hvorefter skibet fortsætter til Korsør. I hver havn kan børnene være med til at skabe et kunstværk til stedet.