Se billedserie Ulrik Schiødt udstiller blandt andet en række silhuetter i Røde Tårn. Her kan man godt se, at det er samme kunstner, der står bag silhuetterne på de to gavlmalerier ved stationen. Foto: Anders Ole Olsen

Kunstforening inviterer grafittimalere indenfor

Slagelse - 13. februar 2017 kl. 05:42 Af Mette Kjær Nielsen

Det er ikke hver dag, at tre grafittimalere bliver inviteret indenfor i Slagelse Kunstforening. Faktisk er det første gang, at kunstforeningen har bevæget sig i spraydåsernes retning.

Men Ulrik Schiødt, Peter Skensved og Michael Wisniewski er heller ikke helt almindelige grafittimalere. Til sammen udgør det lidt anderledes kunstnerkollektiv Murkunst, som også står bag Slagelse Forskønnelsesselskabs seneste gave til byen i form af de to store gavlmalerier ved stationen.

Slagelse Kunstforenings udstilling med Murkunst i Røde Tårn åbnede fredag, men ferniseringen fandt sted lørdag eftermiddag, og her viser de tre herrer, at de også kan lave kunst på lærreder.

Det var netop de to gavlmalerier, der inspirerede kunstforeningen til at hive fat i de tre kunstnere.

- Vi har noget ganske særligt her. Den her dag har vi ventet på, lige siden vi var til fernisering på de store gavlmalerier tilbage i august, siger Knud Erik Sørensen, formand for Slagelse Kunstforening.

- Uden at sige noget negativt om det vi plejer at kunne vise frem, tør jeg godt sige, at det her lige er et niveau over, siger en ganske begejstret Knud Erik Sørensen.

Han fortæller også, at det er nyt og ukendt territorium for foreningen, men at han også håber, at udstillingen vil kunne trække flere yngre medlemmer til foreningen.

Alle værkerne på udstillingen er til salg og kan købes igennem Slagelse Kunstforening. Det er imidlertid gratis at se udstillingen, som vises fredag til søndag hver uge mellem 13 og 17 frem til 5. marts.