Flere politikere end tilhørere var mødt frem til det politiske møde om kunst i Røde Tårn.

Kunstdebat med tårn i centrum

Slagelse - 17. juni 2017 kl. 08:04 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan kan kultur og kunst gøre Slagelse Kommune mere attraktiv for byens borgere og eventuelle tilflyttere Og hvilke mangler har Røde Tårn for nuværende i den proces?

Det var hovedspørgsmålene, som medlemmer af kunstnergruppen ART4 havde stillet op til debatmødet i Røde Tårn torsdag. Et møde som just ikke blev noget tilløbsstykke, idet der faktisk kom flere politikere (ti stykker, heraf flere fra de samme partier), end øvrige debat-deltagere.

Trods det blev mange synspunkter vendt omkring kunstens vilkår og muligheder. Ikke blot i Slagelse, hvor ART4 jo specifikt gerne ville have politikerne til at tage stilling til, hvordan Røde Tårn kan bringes til at få en mere aktiv rolle i forbindelse med campus-projektet, hvor der jo skal skabes mere sammenhæng mellem bymidten og campus ved stationen.

Flere politikere, ikke mindst den konservative Niels Jørgensen, nævnte i den forbindelse, at der er et mere aktivt kunstliv båret af ildsjæle i ikke mindst Skælskør, men også i nogen grad i Korsør, end i kommunens største by.

Jesper Nielsen fra ART4 nævnte, at det for udefrakommende kan være svært at finde Røde Tårn, fordi der mangler skilte.

ART4 har også foreslået, at man omdøber Røde Tårn til »Kunsttårnet« for at synliggøre det mere og tiltrække flere folk.

Navneskiftet var Thomas Clausen fra Enhedslisten bestemt ikke tilhænger af. Han kunne lide det røde navn og foreslog ovenikøbet, at pladsen foran passende kunne døbes »Den røde plads«..

Clausen var i øvrigt tilhænger af at lave et »kulturstrøg« mellem campus og bymidten.

Frederik Pedersen, DF, sagde, at der selvfølgelig skulle de nødvendige skilte op, ligesom han gav opbakning til kunsten.

Flemming Erichsen (S) sagde, at man i Korsør, hvor han er formand for Kongegårdsfonden, også havde problemer med for få deltagere til arrangementer.

Kunststrategi for hele kommunen

- Vi bruger mange penge på kunst i kommunen, men problemet er, at når en forening først har fået støtte, forventer den at blive ved med at få det, og vil leve sit eget liv. Det giver problemer, når der dukker nye ting op, som måske hellere skulle støttes, for vi kan ikke forvente flere penge samlet, sagde Flemming Erichsen, der mente, at man burde lave en fælles kunststrategi for Slagelse.

