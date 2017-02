Kun halv forklaring på store kommune-udgifter

Se billedserie Sådan har Slagelse Kommunes udgifter udviklet sig ifølge KORA-rapporten. Fra at have ligget under resten af landet i 2010, er man i 2015 røget langt over landsgennemsnittet, svarende til en ekstraudgift på over 1000 kroner pr. indbygger, eller samlet 80 millioner kroner.

Slagelse - 27. februar 2017

Hvordan kan det være, at Slagelse Kommune bruger 9883 kroner pr. administration pr. indbygger, mens landets øvrige kommuner i gennemsnit bruger over 1000 kroner mindre, nemlig 8815 kroner?

Det spørgsmål er som tidligere nævnt blevet analyseret af kommunen, efter at tallene kom frem i en rapport fra KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

I analysen fra kommunen nævnes, at en ændret regnskabspraksis, der fra 2012 sender nogle administrative indtægter ind på en anden konto end tidligere, kan være en del af forklaringen på den store stigning i Slagelse, mens administrationsudgifterne er faldet i de øvrige kommuner.

Men denne forklaring lægges der nu rent faktisk luft til, også fra kommunens økonomichef Anders Bjældager.

- Ændringen i konteringen kan forklare stigningen i vore udgifterne, men vi kan jo ikke vide, hvilken regnskabspraksis de andre kommuner har eller har haft. Derfor kan vi ikke være sikre på, at det forklarer forskellen mellem Slagelse og de andre kommuner, siger Anders Bjældager.

S-gruppeformand John Dyrby Paulsen siger, at det der er sket er, at Slagelse Kommune er begyndt at bruge samme regnskabpraksis som andre kommuner.

- Derfor har kommunens administrative udgifter indtil ændringen været kunstigt lave, mener Dyrby Paulsen.

Økonomichef Anders Bjældager har i et notat til byrådet skrevet, at Slagelse i perioden 2010 til 2015 (som KORA's analyse omfatter) har ansat godt 160 administrative medarbejdere og decentrale ledere på virksomhederne inden for handicap og psykiatriområdet. Fordi kommunen sælger rigtig mange ydelser til andre kommuner.

Kommunens udgift svarer skønsmæssigt til 40-45 mio. kr. om året, eller 520-580 kr. om året pr. borger, oplyser Bjældager.

Både John Dyrby Paulsen og Troels Christensen, økonomiudvalgsmedlem for Liberal Alliance, accepterer at notatet fra Bjældager forklarer omkring halvdelen (520-580) af de cirka 1000 kroner, som Slagelse ligger over resten af landet.

- Men vi har stadig ingen forklaring på den anden halvdel. For mig at se hænger det sammen med, at »hovedet er for stort i forhold til kroppen«, siger Troels Christensen, der hermed mener, at der er for mange ledere og akademikere på bekostning af for eksempel lærere og pædagoger.

John Dyrby Paulsen vil forfølge sagen med spørgsmål til administrationen.