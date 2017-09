Se billedserie 3-400 mennesker var mødt op på Svanetorvet til starten på Folkefesten, som kører over tre dage. Se hele det udførlige program på: www.ar2000.dk Foto: KIM BRANDT

Kulturel Folkefest skudt i gang

Slagelse - 01. september 2017

Fredag aften understregede Skælskør igen-igen, at byen har et særligt forhold til vejrguderne: Et perfekt sensommervejr tog imod de omkring 3-400 mennesker på Svanetorvet klokken 18, hvor den officielle indvielse af Kulturel Folkefest blev markeret.

Faktisk havde festlighederne allerede »tyvstartet« tidligere, men fredag og hen over weekenden tilbydes et sandt overflødighedshorn af aktiviteter og events til Skælskør-borgerne og dem, som kommer udenbys fra.

Det fyrre sider lange program siger et og andet om mængden af tilbud, og formand for Skælskør År 2000 Pernille Kirkeskov Hansen kunne da også kun nå et par af dem under velkomsttalen klokken 18:

- Hjertelig velkommen allesammen. Her i Skælskør løfter vi i flok og byder på en masse over de næste tre dage. Programmets ene side er for voksne - og den anden side for børn, sagde hun indledningsvist og forklarede, at alle kunne få programmet i øl-vognen, på bykontoret eller på biblioteket.

Langt de fleste tilbud er gratis, men visse ting kræver tilmelding og en billet - blandt andet en oplevelse, som kun fandt sted fredag aften:

- Vi kan tilbyde en »virtual reality-oplevelse - til dit efterliv« for kun 50 kroner, sagde hun.

Senere fredag ville Bymuseet lyse op i en særlig lysudstilling, og endnu senere ville der være optog med byens kreative kvinder, som dyrker keramikken.

Magasinet kunne tilbyde kunstneren Stine Bo, som ville vise, hvordan hun udskærer sine værker - og i det hele taget var det så mange tilbud, at man nærmest blev forpustet ved at høre om dem.

I år har arrangørerne også gjort særlig meget ud af, at børnene også skal have en masse gode oplevelser - og allerede fredag klokken 19 var der arrangeret en koncert for børn fra tre år og opefter.

Efter en opremsning af højdepunkterne på det store program - som Sjællandske også dækker i weekenden - fangede vi Pernille Kirkeskov Hansen og spurgte, hvilken betydning hun tillagde den kulturelle folkefest i Skælskør:

- Den giver alle en mulighed for at vise, hvad man kan - og så er det pragtfuldt, at alle bakker hinanden op. Festivalen betyder meget for samarbejdet på kryds og tværs mellem kunstnere og de mange frivillige, og jeg håber, at alle får en rigtig god festival, sagde hun.