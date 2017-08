Kulturel Folkefest har søsat program for både store og små

Programmet for den kommende Kulturelle Folkefest i Skælskør blev denne uge offentliggjort. Foreningen Skælskør År 2000 er tovholder for den årlige begivenhed, der forgår for 17. gang, nærmere bestemt på datoerne fredag den 1. september til og med 3. september.

- I år har vi valgt at dele programmet op i to, så aktiviteterne for børn står samlet og ligeså for voksne, da vi vil gøre det nemmere at overskue, siger Pernille Kirkeskov-Hansen, formand for Skælskør År 2000.