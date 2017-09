Inden længe vil fornyede lyssignaler i de to kryds før og efter Halsskovbroen give cyklisterne et forspring, så de bliver synlige for bilisterne. Foto: Helge Wedel

Kryds valgt efter ulykker

Slagelse - 15. september 2017 kl. 09:49 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cyklisterne får inden årets udgang større sikkerhed i de to lyskryds før og efter Halsskovbroen i Korsør.

- Vi har udvalgt de to kryds på grund af politiregistrerede ulykker med cyklister. Og dem har der været to af i hvert kryds de seneste fem år, siger Pia Nielsen til Sjællandske. Hun er projektmedarbejder i Slagelse Kommune, der havde søgt Vejdirektoratet om at få del i en pulje på 1,5 mio. kr. til forebyggelse af højresvings- ulykker.

- Vi har fået 169.000 kroner, som rækker til at ændre i de to lyskryds, så signalerne så at sige giver cyklisterne et forspring og dermed gør dem synlige for bilisterne, siger Pia Nielsen.

- Vi har modtaget flere gode ansøgninger, end der var midler til i puljen, men vi har lagt vægt på, at midlerne bliver brugt til tiltag, som vi ved har en god effekt mod højresvingsulykker, siger Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet.

14 kommuner har ansøgt om midler til i alt 50 forskellige projekter. 27 projekter herunder det i Korsør har fået tildelt midler fra puljen.

Vejdirektoratet offentliggør samtidig en ny undersøgelse af højresvingsulykker, der er sket inden for en 10-årig periode fra 2006-2015. Undersøgelsen viser, at højresvingsulykkerne især er sket i firbenede, signalregulerede kryds i byer. Hovedparten af ulykkerne er sket i dagslys og i tørt føre, og kun i fem procent af tilfældene har der været vejarbejde i forbindelse med ulykken. I alt er 198 cyklister blevet dræbt eller er kommet til skade i en højresvingsulykke på de 10 år.

I Korsør husker de fleste nok stadig højresvingsulykken i krydset mellem Caspar Brands Plads - Jens Baggesensgade- Nygade- Havnegade, hvor en kvindelig cyklist mirakuløst slap levende fra at bliver kørt over af et tonstungt arbejdskøretøj.

I det kryds er der ingen planer ud over den igangværende oplysningskampagne om højresvingsulykker, der skal skærpe opmærksomheden hos både bilister og cyklister.