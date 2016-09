Se billedserie Henning Stokholm Buch peger på det sted, hvor opgravet materiale fra bunden af Flådestation Korsør bliver dumpet få hundrede meter fra strande på Strandvej med mudret og grumset vand som resultat. Foto: Helge Wedel

Kritik af mudret badevand

Slagelse - 13. september 2016 kl. 06:12 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I denne uge har det været planen fortsat at dumpe opgravet materiale fra det ene havnebassin på Flådestation Korsør i Korsør Havn blot få hundrede meter fra badestanden ved Strandvej.

Det finder lærer Henning Stokholm Buch, der siden 1985 har boet Strandvej 70, stærkt kritisabelt.

- I fredags var resultatet efter dumpning meget tydelig. Badevandet ved stranden blev forvandles fra at være klart til at være grumset ulækkert og mudderagtigt vand, som man ikke længere kunne bade i. De mange strandgæster, heriblandt flere familier med børn, måtte fortrække, siger Henning Stokholm Buch til Sjællandske.

Chef for Flådestation Korsør, kommandør Per Hesselberg, oplyser, at det er en meget tiltrængt uddybning med en stram tidsplan, der nu finder sted de kommende uger.

- Vi følger alle regler. Og der er klaptilladelser fra Naturstyrelsen (dumping af materiale, red.) i både Korsør Havn og ud for Glænø, siger Per Hesselberg til Sjællandske.

Henning Stokholm Buch er også bange for, at det opgravede havbund er forurenet. Per Hesselberg forklarer, at der på forhånd er taget prøver af bunden.

- Det er kun den inderste del af bassinet, der har fortidens synder i form af forurening. Det bliver derfor gravet op og kørt væk på lastbiler til deponi, når det er dryppet af, siger Per Hesselberg.

Han ringer senere tilbage til Sjællandske med oplysning om, at man nu vil undersøge, hvordan generne for badegæsterne på Strandvej kan minimeres.

Det er skibet »Grethe Fighter« fra rederiet Peter Madsen, der foretager uddybningen, som ifølge projektleder ved rederiet, Mia Lange, omfatter fjernelse af i alt 35.000 kubikmeter bund- materiale.

- Vi har klaptilladelse i havnen til 8500 kubikmeter, siger Mia Lange til Sjællandske. Hun medgiver, at det da er noget »skrammel«, at dumpingerne generer badegæsterne, men at det helt usædvanlige sommerlige septembervejr har overrasket.

Med et fyldt »Grethe Fighter« vil det dreje sig om godt 28 dumpinger i havnen ud for badestranden, før tilladelsen på de 8500 kubik- meter er brugt op.

Havnemester i Korsør Havn, Allan Christensen, fortæller, at det er et 13 meter dybt hul, der fyldes op.

- Hullet er skabt af de tidligere store IC-færger. Vi har haft dykkere og biologer til at kortægge hullet for at sikre, at når der klappes materiale, så bliver det også nede i hullet, siger Allan Christensen til Sjællandske.

- Får havnen indtægter for at lade dette færgehul fylde op?

- Det må du spørge havnechefen om, svarer Allan Christensen.

- Nej, vi får ikke nogen indtægter. Flådestation Korsør er en stor kunde hos os, så du kan sige, at vi her udøver kundepleje, siger havnechef Flemming Erichsen til Sjællandske.