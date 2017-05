Sådan så det ud da Vestsjællandscentret blev evakueret på grund af bombetruslen. Foto: Kim Brandt

Krigsveteran bag bombetrusler fik behandlingsdom

Slagelse - 30. maj 2017 kl. 12:39 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag eftermiddag blev en 31-årig krigsveteran fra Slagelse idømt en behandlingsdom for blandt andet at have udsendt 18 bombetrusler i oktober sidste år.

- Retten fulgte min anbefaling om afsagde en behandlingsdom, fortæller specialanklager Susanne Bluhm til Sjællandske.

Den 31-årige ankede dog straks dommen, og det betyder - såfremt landsretten er enig - at den 31-årige skal underkastes en psykiatrisk behandling, som kan foregå enten i hjemmet eller på et hospital.

- Det bliver op til lægerne at vurdere hvor og hvordan, en sådan behandling skal finde sted. Foreløbig er han stadig arrestant - og skal forblive fængslet, indtil landsretten har vurderet hans anke, siger anklageren.

Ud over behandlingsdommen skal han også betale erstatning til to af de 18 steder, som blev ramt af bombetruslerne den 17. oktober sidste år - nemlig Vestsjællandscentret i Slagelse og Ro's Torv i Roskilde.

- Her mente dommeren, at erstatningssagerne skulle udskilles fra hovedsagen og køres som civile søgsmål, fortæller anklageren.

Det betyder, at både Vestsjællandscentret og Ro's Torv på et tidspunkt skal overveje, om de kan få noget ud af at slæbe manden i retten.

Han blev også dømt for to andre forhold - hærværk mod en politibil og et overfald på en mand uden for hotel Slagelse sidste år:

- Vedrørende overfaldet er der endnu ikke tages stilling til en eventuel erstatning, men i forbindelse med hærværket skal han betale cirka 2000 kroner for et ødelagt sidespejl på en politibil, oplyser Susanne Bluhm.

Det ventes, at landsretten kan nå at vurdere anken inden sommerferien.