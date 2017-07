Se billedserie Torsdag var der dømt »Strandkrea« på Musholm Strand. Blå Flag-arrangementet kan relativt nemt kopieres som sommerferieaktivitet på egne strandture. Her maler Nadya Damgaard sten, mens mormor Ellen og morfar Erik Juul Pedersen hjælper med at gøre hendes vindspil færdigt. Foto: Mette Kjær Nielsen

Kreativiteten udfolder sig let på stranden

Slagelse - 21. juli 2017 kl. 10:00 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Muslingeskaller og sneglehuse kan blive til vindspil. Blomster kan blive til strandpostkort. Gips kan bruges til at lave figurer og afstøbninger i sandet. Og strandsten i alle størrelser - de kan males på.

Torsdag inviterede Slagelse Naturskole endnu engang til Blå Flag-arrangement på Musholm Strand - dette med overskriften »Strandkrea«. 30 børn og 13 voksne dukkede op til de planlagte kunstneriske udfoldelser, selv om vejrudsigten endnu engang ikke bød på optimalt strandvejr.

- Selvfølgelig kan vi godt mærke, at der kommer flere, når solen skinner, end når der er varslet skybrud. Men vi er ukuelige og aflyser kun, hvis der bliver varslet decideret »farligt vejr«, fortæller naturvejleder Mette Lauritzen, der stod for torsdagens arrangement.

En stor del af de deltagende børn kom fra to lokale institutioner, der tog imod invitationen for at skabe en anderledes oplevelse for de børn, som bruger en del af ferien i institution.

Et af de børn, der ikke er med sin SFO eller børnehave på udflugt er syv-årige Nadya Damgaard. Hun er i stedet af sted med sin morfar og mormor, hvor hun er på ferie i en uge med dem i deres sommerhus i Korsør.

- Der skal jo ske lidt hver dag, når man har sit barnebarn på ferie i en uge. Det her er et rigtig godt initiativ, siger Ellen Juul Pedersen, der er mormor til Nadya.

- Det er rigtig sjovt. Især at male på sten. Det er bare sjovt, fordi man kan være meget kreativ, siger Nadya Damgaard, mens hun maler lilla hjerter en nøje udvalgt sten.

Der skal faktisk ikke så meget til at være kreativ på stranden. For eksempel kan man selv købe såkaldt stukgips i farvehandler og byggecentre. Det tørrer på 10-15 minutter og kan bruges til at lave afstøbninger på stranden, hvor man kan putte alle sine fine strandfund i på toppen.

Man kan også samle muslingeskaller, sneglehuse, små stykker træ og meget andet og lave et vindspil. Det kræver en boremaskine med et lille bor og noget fiskesnøre. Der bores her et enkelt hul i hver ting - ganske forsigtigt for skallerne knækker nemt - og så sættes de ganske enkelt på fiskesnøre efter kreativitet og smag. Hver del bindes fast med en enkelt knude. Man kan så lave så mange tråde, man har lyst til og så hænge dem op som uro eller på stribe.

Hvis man vil lave et postkort fra stranden kræver det blot noget karton, lim og hertil tilsat blomster og planter fra stranden.

De tips er hermed givet videre til de mange, der skal have en lang sommerferie til at gå.