"Salonen" åbner snart på Algade 26. Foto: Mathilde Donslund Malling

Kreativitet og fællesskab forenes i nyt kulturelt væksthus

Slagelse - 29. juni 2017 kl. 07:17 Af Mathilde Donslund Malling Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt kreativt fællesskab samt café er ved at opstå gennem foreningen »Kunst, kjoler, kaffe og kiksekage«.

Rent fysisk skal foreningen have til huse i Algade 26 i Skælskør.

- Det skal være et sted, hvor alle mennesker kan komme og udfolde sig, siger formand Mia Hoffmann, der står bag idéen med at skabe et nyt værksted og salon.

Projektet, der skal involvere forskellige typer af kunst og håndværk, kunne for alvor føres ud i livet efter, at foreningen for nylig modtog 50.000 kroner fra Landudvikling Slagelses KVIK-pulje.

Nu åbner det nye »kulturelle væksthus« den 8. juli.

Foreningen arbejder ogdå på at danne den såkaldte brugergruppe, der skal være på omkring 16 personer.

- De har mulighed for at bruge værkstedet uden for åbningstiderne, og derudover får man vagter i salonen, siger idémageren.

Brugergruppen kan udstille og sælge sine kreationer i salonen, hvor næsten alting vil være til salg, for eksempel krus og lamper.

- Der vil også være en væg tildelt »månedens kunstner«, som kan være folk udefra, siger Mia Hoffmann.

De »almene« medlemmer af foreningen kan bruge værkstedet i selve åbningstiderne, der bliver fra omkring klokken 12 til klokken 16 eller 17.

En anden plan med stedet drejer sig om at etablere en lille scene, der kan bruges i forbindelse med forskellige events.

Udover forestillinger kan stedet også bruges til workshops, for eksempel af elever fra Skælskør Billedskole.

- Lidt som en form for medborgerhus, siger Mia Hoffmann.

Deruover vil der kunne købes kiksekage lavet hos Café Backstage samt kaffe fra »Kaffelund«.

Et »børnehjørne« til aktiviteter for de mindste vil også blive etableret i salonen, og på sigt skal en webshop for salonen oprettes.