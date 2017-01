Korsør som nyt Elvis-centrum?

- For cirka 12 år siden startede en tilsvarende festival op i byen Porthcawl i Wales på et lille hotel med ca. 100 deltagere. I september 2016 kom ca. 40.000 gæster. Hele byen støtter op om festivalen, og det er grunden til, at den er vokset i størrelse hvert eneste år. Vi håber derfor også, at Korsør og nærområdet vil være os behjælpelig med at støtte op om Elvis-festivalen, siger Pia Søgaard Hartman til Sjællandske. Hun er selv stor Elvis-fan og arrangerer festivalen i Korsør sammen med sin veninde Anette Bork, der er indehaver af firmaet »ap-events« og også bor i Næstved.