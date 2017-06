Det konkurs-ramte Korsør-firma DKelcar Denmark ApS med salg og service af nye og brugte golfvogne har til huse i Kodakhuset på Servicevej. Foto: Helge Wedel

Korsør-firma på vej mod konkurs

Slagelse - 09. juni 2017 Af Helge Wedel

- Jeg lever i det forkerte land!

Den bitre konstatering kommer fra 58-årige Kim Kristiansen, da Sjællandske kontakter ham for at høre om baggrunden for, at hans godt to år gamle firma DKelcar Denmark ApS med hjemsted på Servicevej 6 - Kodakhuset - i Korsør er under konkursbehandling. Firmaet var et af Danmarks førende firmaer indenfor salg og service af nye og brugte eldrevne golfbiler og arbejdskøretøjer.

- Vores succes har været for stor, og det er gået for stærkt. Vi ventede en omsætning i år på 20 millioner kroner, men vi har ikke kunne skaffe penge, så vi kunne betale for indkøb og lønninger, siger Kim Kristiansen til Sjællandske. Han oplyser, at det er Skat, der har indgivet konkursbegæring med firmaet, hvor der foruden ham selv har været otte ansatte.

Han har forgæves søgt om økonomisk iværksætterhjælp og rendt pengeinstitutter på dørene.

- Ingen vil låne os penge. I andre lande havde det ikke været tilfældet, hvis man havde skabt en succes, som vi havde, siger Kim Kristiansen.

Ifølge Kim Kristiansen kan konkursen ende med, at DKelcar Denmark ApS og dets licenser bliver overtaget af firmaet »De grønne arbejdsbiler«. Sker det, så håber Kim Kristiansen, at han kan blive ansat som salgschef.

Han fortæller, at der er solgt over 1000 golfbiler med langt de fleste kunder som tilfredse, da Sjællandske gør ham opmærksom på en blot to dage gammel anmeldelse på »Trustpilot« skrevet af Morten Thyrsgaard - »Aldrig har jeg haft så dårlig oplevelse med et firma som DKELCAR. Først en forkert bil, og så er de nye biler 1/2 år forsinket. Gammel bil ikke omregisteret eller afmeldt. De ringer aldrig tilbage og holder absolut ikke deres aftaler. Vi vil aldrig bruge dette firma igen.«

Kurator i konkursbehandlingen er advokat Andreas Kærsgaard Mylin, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden tirsdag den 4. juli at anmelde sit krav opgjort pr. 06.06.2017 til boets kurator. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.