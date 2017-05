Dandanell and the Far out Boys spiller igen i år sommerens sidste picnickoncert i Korsør. Inden da er der dog lagt op til ni andre, festlige koncerter. Arkivfoto

Korsør er klar til årets Picnickoncerter

- Vi glæder os rigtig meget over at præsentere sommerens program, og som altid er det gratis at deltage, og husk et tæppe eller en picnic stol, så sørger vi for god musik, lyder det fra Henny Jacobsen fra Korsør Picnickoncerter.

Koncertrækken lægger ud tirsdag 6. juni med Silverbacks. Den 13. juni spiller The Recycled. Den 20. juni Just Hits. Den 27. juni spiller Nobody´s Walking. Den 4. juli spiller Medley. Den 11. juli optræder Fire Halve. Den 18. juli spiller Move Out. Den 25. juli spiller Rock´n Rollers. Den 1. august spiller Hits´n´Covers og traditionen tro spiller Dandanell and the Far out Boys sommerens sidste koncerter tirsdag den 8. august.