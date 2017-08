Korsør Sejlklub afholder den 9. september årets traditionsrige sejlads Agersø Rundt. Med et markant hævet præmiebudget og en stort anlagt fest, håber sejlklubben at få deltagerantallet kraftigt forøget. Privatfoto: Jørgen Dam Foto: Picasa

Korsør Sejlklub øger indsatsen i Agersø Rundt

08. august 2017

Af Mette Kjær Nielsen

Det er en tradition at sejle kapsejlads fra Korsør, rundt om Agersø og tilbage igen. I år får sejladsen Agersø Rundt et kraftigt løft. For når de cirka 26 sømil - svarende til 48 landkrabbekilometer - er tilbagelagt, bliver sejlerne mødt med en stort anlagt fest - og et overdådigt præmiebord, der ikke er set tidligere i Korsør Sejlklubs historie.

Tom Stengade fra den arrangerende klub fortæller, at satsningen gerne skulle betyde et løbsfelt på 50 både og et deltagerantal på op imod 250 mennesker til den efterfølgende fest.

Som noget nye er aftenens fest åben for alle klubbens medlemmer, der kan tilmelde sig til festarrangementet, der består af god mad og underholdning af et seks-mand-stort jazzorkester. Aftenens aktiviteter styres af en professionel konferencier, som også står for uddeling af præmier, hvoraf en del sker ved lodtrækning.

Tom Stengade fortæller endvidere, at man i samarbejde med foreningen der ejer havnen, har satset stort med to gratis liggedage i Korsør Marina, gratis brug af tre tons svingkranen samt et betydeligt tilskud til festteltet. Dertil kommer en stor mængde sponsorer, som får økonomien i arrangementet til at hænge sammen - og som står for præmierne.

Derfor har deltagergebyret kunne holdes ganske lavt.

- Med en deltagerpris på kun 100 kroner pr. båd plus 100 kroner for hver person har ingen råd til at udeblive, siger Tom Stengade.

Med sloganet »Storebælts sjoveste sejlads« satses der altså på en kraftig forøgelse set i forhold til 2016, hvor der var 34 tilmeldte både. Tom Stengade fortæller, at et succesrigt arrangement i år vil danne basis for et set-up i 2018 med endnu flere aktiviteter samlet under samme hat.

Man håber således på, at årets tiltag vil kunne tiltrække mange sejlere udefra, for det er klart, at et arrangement af dette omfang kræver deltagelse fra andre klubber, som derved kan være med til at danne grobund for et stort Agersø Rundt også fremover. I skrivende stund er tilmeldingerne allerede oversteget niveauet for 2016, forlyder det fra arrangørerne.