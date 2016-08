70-årige Helge Torm blev overasket over, hvor stort et kildemateriale, der var på Rigsarkivet om Korsør Fæstning, som han beskriver som enestående i Danmark. Foto: Anders Ole Olsen

Korsør Fæstning fuldstændig unik

- Der tale om et enestående fæstningsværk i Danmark. Der findes andre, men intet som det i Korsør, for her har man bygninger fra både middelalder og nyere tid bevaret, alt sammen indrammet af et svenskbygget voldanlæg. Fæstningsanlæggets er et vidnesbyrd om den væsentlige rolle i Danmarkshistorien, som Korsør spillede i mange hundrede år som overfartsby, brugt af blandt andet kongemagten.