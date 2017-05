Det konservative hold anført af spidskandidat Niels Jørgensen vil gerne have et bredt samarbejde, og partiformand vil efter den sidste tids politiske uro ikke på forhånd pege på Stén Knuth som borgmester. Privatfoto

Konservative peger ikke på Knuth som borgmester

- Vi vil ikke på forhånd pege på Stén Knuth som borgmester, men vil holde os til at pege på vores egen kandidat Niels Jørgensen. Vi vil foretrække et samarbejde hen over midten i byrådet.

Han siger videre, at partiet ikke er uvenner med Venstre, men lægger ikke skjul på, at den senere tids politiske uro, også omkring Stén Knuth, er medvirkende til, at man holder sig til at pege på sin egen spidskandidat som et bud på borgmesterposten.