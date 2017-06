Se billedserie 1. viceborgmester Michael Gram er spidskandidat for Fair Balance.

Konservative og Fair Balance i valgforbund

Slagelse - 06. juni 2017 kl. 06:37 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De konservative og Fair Balance har besluttet at lægge kræfterne sammen og indgå valgforbund ved efterårets kommunalvalg.

Beslutningen er truffet efter en del møder med deltagelse af spidskandidaterne Niels Jørgensen (C) og Michael Gram (FB) samt lokalformændene Jørgen Valentin Nielsen (C) og Edward Jelen (FB).

- Selvom de to partier ser forskelligt på nogle ting, så er der mange områder, hvor Konservative og Fair Balance ser ens på tingene, hedder det i en udsendt meddelelse fra de to lokalformand.

Her skriver de, at det for det første er vigtigt, at der kommer ordentlighed og ansvarlighed ind i det nye byråd. Der skal skabes bedre rammer for erhvervslivet og turisme, så der kan skabes nye arbejdspladser og udvikling i kommunen.

- Vi støtter blandt andet videreudvikling af et vandsportscenter i Halsskovhavn med private investorer.

Konservative og Fair Balance vil også arbejde på, at få balance mellem de kommunale udgifter og de kommunale indtægter, også selvom det kommer til at gøre ondt i en periode. Uden en økonomi i balance er der stor fare for, at Slagelse kommune ikke ville kunne tilbyde en tilfredsstillende service overfor vores ældre og børn. Vi vil vise ansvarlighed, hedder det i meddelelsen.

Et interessant spørgsmål er naturligvis, hvem de to lister vil pege på som borgmester.

- Konservative og Fair Balance vil tage bestik af situationen, når vælgerne har afgivet deres stemme den 21. november, for der er ingen lov, som siger, at en kommende borgmester for Slagelse Kommune skal komme fra Socialdemokraterne eller Venstre, skriver formændene.