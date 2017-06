Se billedserie En istandsættelse af Kongegaarden for 3,5 millioner kroner er gået i gang, men der skal bruges mange flere penge på den fredede bygning. Ideer om flere aktiviteter, flere indtægter via mulig brugerbetaling og fremtidig ledelsesform er i fuld gang med at tage form. Foto: Helge Wedel

Kongegarden forandres

Slagelse - 26. juni 2017 kl. 07:04 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foreningen Kongegaarden på vej til opløsning. Formand Tinne Thomassen og resten af bestyrelsen vil ikke mere. Kassereren er netop død. Idéudvikling om nye aktiviteter er i fuld gang.

Foreningen Kongegaarden har været det koordinerende led i Kongegaarden, ligesom den har stået for otte Kongegaardslørdage med musik om sommeren. I lørdags blev 2017-sæsonen indledt. Men det bliver næppe den sidste, hvis det står til formanden for Kongegaardsfonden, som er ejeren af den fredede bygning i Algade, Flemming Erichsen (S).

- Vi har sat gang i et stort idéudviklingsarbejde. For der skal ske meget mere i Kongegaarden. Der skal flere gæster, og der skal skabes flere indtægter. Alt er i spil inklusiv om det er en god idé at forsætte med legatboliger. De kan måske indrages til nye udstillingsområder. Kongegaardslørdagene mener jeg da bestemt skal fortsætte, men de skal tjene penge i stedet for som i dag at koste penge, siger Flemming Erichsen. Han understreger, at brugerbetaling også indgår i ideerne, fordi der skal bruges mange penge til vedligeholdelse.

- Selv om vi nu er i gang med en istandsættelse for 3,5 mio. kr. med penge fra blandt andet A. P. Møller-fonden, så har vi slet ikke haft fokus nok på den løbende vedligeholdelse af af Kongegaarden, hvor der fortsat skal bruges mange penge, siger Flemming Erichsen. Han tilføjer, at der også ses på, hvordan ledelsen af Kongegaarden skal være. Skal der for eksempel ske en koordination med Korsør Fæstning og Korsør Kulturhus, spørger Flemming Erichsen. Til august vælges der blandt de mange ideer.

- Der er ingen af os i bestyrelsen, der har lyst til at fortsætte. Vi er jo heller ikke helt unge længere. Derfor har vi indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til september med det formål at opløse foreningen, siger 71-årige Tinne Thomassen. Hun har siden 2001 været formand for Foreningen Kongegaarden. Med nye vedtægter for Kongegaardsfonden er det den, der overtager rollen som det koordinerende led for brugerne af Kongegaarden - Isenstein Samlingen, Korsør Kunstforening og Korsør Koncerterne.

Tinne Thomassen oplyser, at foreningens mangeårige og meget aktive kasserer Erik Højland for nogen tid siden meddelte, at han heller ikke ville mere. Han døde torsdag i sidste uge af en meget aggressiv kræftsygdom 71 år gammel.

Tinne Thomassen understreger, at det naturligvis ikke kan udelukkes, at andre gerne vil drive Foreningen Kongegaarden videre, men det vil kræve nye vedtægter, fordi vedtægterne for fonden er ændret, så sidstnævnte overtager den koordinerende rolle.