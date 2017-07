Koncerter har økonomisk medvind igen

Det er i hvert fald ikke sommervejrets skyld, at det nu igen går godt for picnic-koncerterne i anlægget i Slagelse.

Selv om vejret jo altid har en afgørende betydning for udendørskoncerter, så er det mere den kendsgerning, at der er kommet flere nye sponsorer til - samtidig med, at foreningens medlemmer er blevet bedre til at betale kontingent, der gør, at picnicformand Eigil Hou nu er en glad mand: