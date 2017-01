Dette luftfoto viser i de hvide rammer den ubebyggede grund og parcelhuset på Toftevej, som skolen har købt og nu vil anvende til nybyggeri. Et byggeri der ifølge politikerne ikke må være højere end seks meter. I de blå rammer de to ejendomme på Bagervej, som skolen ikke ejer, men gerne vil have mulighed for på et senere tidspunkt at opkøbe og inddrage til skoleformål. Hvilket politikerne dog allerede har sagt nej til at inddrage i en ny lokalplan.

Send til din ven. X Artiklen: Kompromis skal løse strid ved friskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kompromis skal løse strid ved friskole

Slagelse - 11. januar 2017 kl. 08:37 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi skal have lavet en løsning, som både skolen og naboerne kan være tjent med, og det skal vi nok komme i mål med.

Det siger næstformand i kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø, Knud Vincents (V), efter mandagens møde i udvalget. På dagsordenen var blandt andet ansøgningen fra Landsgrav Friskole om at bruge to parcelhusgrunde, som skolen har købt på Toftevej lige op til sin grund, til byggeri af ny skolebygning.

Et byggeri der ikke falder i god jord hos naboerne, fordi de frygter, at det helt vil ødelægge det de i en protestskrivelse beskriver som et »veletableret og nydeligt parcelhuskvarter for enden af en lukket vej«.

Naboerne protesterer ikke mindst imod, at friskolen søger om at måtte bygge i op til otte en halv meters højde, ligesom der er planer om at hæve bebyggelsesprocenten på de to grunde, hvoraf kun den ene er bebygget..

Udvalgsmedlem Ali Yavuz (S) har besøgt beboerne, og sagde i december til Sjællandske, at hvis det nye byggeri blev i stil med det skolen hidtil har bygget, vil det slet ikke høre hjemme i et parcelhuskvarter.

Han påpegede også, at der var forskel på at bygge en murermestervilla i otte en halv meters højde, hvilket man godt må i dag i området, og et »bastant« skolebyggeri.

Efter mandagens møde glæder Ali Yavuz sig dog over, at man i udvalget er enedes om et kompromis.

- Det går ud på, at den maksimale bygningshøjde sættes ned til seks meter. Samtidig med vil man så arbejde på at få nedsat bebyggelsesprocenten og på at få lavet parkeringspladserne inde på skolens grund, fortæller Ali Yavuz.