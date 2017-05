Slagelse Vandrerhjem drives ikke efter anvendelsesbestemmelserne i deklarationen for stedet, og derfor vil kommunen nu købe det tilbage. En ny ejer er klar til at drive det som vandrerhjem. Foto: Arne Svendsen

Kommunen i aktion overfor ejer af vandrerhjem

Slagelse - 24. maj 2017 kl. 07:42 Af Arne Svendsen

- Forvaltningen vurderer ikke, at den dokumentation kommunen har modtaget er tilstrækkelig. Derfor har et enigt økonomiudvalg vedtaget, at vi nu vil tage skridt til at købe vandrerhjemmet tilbage. På de vilkår, som fremgår af salgsaftalen.

Den melding kommer fra borgmester Stén Knuth (V) efter mandagens økonomiudvalgsmøde.

Vandrerhjemmet blev i efteråret 2015 købt af selskabet MIT Aps, men det drives angiveligt ikke som et vandrerhjem for turister, men som logi for polske håndværkere og firmaer.

Det er ikke i overensstemmelse med betingelserne, lyder det fra kommunens forvaltning.

Ejerne har tidligere skrevet til Sjællandske, at de overholder betingelserne.

Økonomiudvalget gav vandrerhjemmet en periode på et halvt år (da det var uden for feriesæsonen) til at dokumentere overholdelsen af anvendelsesbestemmelserne i deklarationen, idet dokumentationen skulle falde ad to omgange. Senest 14 dage efter udløbet af perioderne 1. november 2016 til 31. januar 2017 samt 1. februar 2017 til 30. april 2017.

Forvaltningen har samme synspunkt som tidligere efter den senest fremsendte dokumentation.

Derfor kan det nu ende i en retssag.

Da Sjællandske skrev om sagen i marts kunne vi også oplyse, at når vandrerhjemmet kommer tilbage på kommunale hænder, står en ny ejer klar til at tage over.

En ejer, som vil elske at drive et vandrerhjem og allerede har sendt kommunen et tilbud.