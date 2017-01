Kommune sikrer livsfarligt bassin

Det er Slagelse Kommunes svar på, hvordan man hurtigt kan nedbringe risikoen for en potentiel drukneulykke som den, der var tæt på at ske mandag den 16. januar i år ved Nørrevangstorvet.

Her var to piger på otte og ni år pludselig gået fra den nærliggende specialskole Klostermarken, der ligger ganske tæt på Nordhallen. På den anden side af hallen er der placeret et forholdsvis nyt drænings-bassin til regnvand, og det var frosset til is - vel at mærke en meget tynd is.