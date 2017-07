Kommunaldirektør er tilbage i KL's rækker

Et er, at Jane Wiis egentlig er blevet genansat i KL, der også tidligere har ageret arbejdsgiver for hende. Noget andet er, at KL de seneste måneder - siden april - har bistået Slagelse Kommune med undersøgelse af, hvad der er op og ned i den noget omtalte brintbussag, JIVE, hvor blandt andre Jane Wiis er blevet undersøgt for anklager om at have udøvet magtmisbrug.

Jane Wiis selv afviser over for Sjællandske, at der skulle være noget fordækt i nyansættelsen og bemærker, at DBC A/S er et selvstændigt aktieselskab, ejet af KL og staten sammen. Desuden slår hun fast, at hun har været i hård konkurrence med andre ansøgere efter et langt ansættelsesforløb, og at hun i øvrigt intet har haft med indsendelse af dokumenter til KL at gøre. Hun har ikke yderligere kommentarer.