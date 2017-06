Kommunaldirektør Jane Wiis har torsdag sagt sit job op. Hun fratræder den 31. juli 2017 .

Send til din ven. X Artiklen: Kommunaldirektør deler vandene og smækker med døren Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommunaldirektør deler vandene og smækker med døren

Slagelse - 30. juni 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været en surrealistisk oplevelse til den meget dårlige side.

Sådan siger kommunaldirektør Jane Wiis i kølvandet på nyheden om, at hun skifter direktørstolen ud i Slagelse Kommune, efter under et år, med en af samme slags i firmaet DBC A/S, en it- og digitaliseringsvirksomhed.

- Jeg har aldrig været udsat for noget lignende. Men der er jo desværre mennesker i dette land og også i Slagelse Kommune, der ikke har andet fornuftigt at tage sig til end at svine andre menneskers gode navn og rygte til, siger Jane Wiis, som nu angiveligt får opfyldt en drøm.

Det er sjældent, at en embedsmand er i så skarp modvind, som Jane Wiis har været i Slagelse Kommune, hvor politikere ad flere omgange har næret mistillid.

Visse politikere har endda gjort forsøget på at få hende fyret, blandt andet i forhold til kontakten med KL forud for den undersøgelse, der netop er afsluttet og eksempelvis viser, at Jane Wiis har ageret inden for rammerne for god embedsmandsskik.

Jane Wiis er ydermere blevet beskyldt for manipulation, for i en politisk dagsorden at have fyret konsulentfirmaet EUE ApS i forhold til det nu kuldsejlede brintbusprojekt og ikke mindst for at have »lagt lortet ned« trods byrådets beslutning om det stikmodsatte.

Hetzen galopperede derefter i form af en lækket lydfil, som senere blev til en kras og ikke mindst viral kritik af kommunaldirektøren på Youtube.

- Et er, når åbenlyse tåber med broget følge udgyder sig på Facebook-medier og Youtube med disse helt absurde ting. Noget andet er, når nogle mennesker i den bestyrelse, som har ansat dig, faktisk bruger de samme metoder, lyder kritikken.

Læs mere i Sjællandske

relaterede artikler

Slagelses kommunaldirektør siger op 29. juni 2017 kl. 10:00

Kritik af kommunaldirektør går viralt 15. juni 2017 kl. 07:04