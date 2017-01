Se billedserie Skælskør Julemærkehjems kommende forstander, Christine Conradsen, er 48 år og kommer fra Næstved. Foto: Mathilde Donslund Malling

Kommende julemærkehjems-forstander: Her er en særlig fortælling og tradition

Slagelse - 20. januar 2017 kl. 08:51 Af Mathilde Donslund Malling

Den tiltrædende forstander på Skælskør Julemærkehjem ser frem til at påbegynde sin nye stilling om to uger.

Christine Conradsen tager springet til julemærkehjemmet fra sit arbejde på døgn- og aflastningsinstitutionen Hollænderhusene i Næstved, der er for børn og unge mellem 0 og 18 år, som blandt andet har kognitive og psykiske vanskeligheder.

- Det er blandt andet den viden derfra som leder, jeg tager med mig hertil, sige hun.

Hun overtager forstanderposten fra Henrik Bøtkjær, som istedet skal lede det nye julemærkehjem i Roskilde.

Officelt sker skiftet fra 1. februar, men der går et par dage ekstra, før det markeres med et arrangement for de to forstandere.

Den nye forstander har en oprindelig baggrund som socialpædagog.

For julemærkehjemmets vedkommende føler Christine Conradsen sig tiltrukket af de værdier, der ligger til baggrund for institutionerne.

- For eksempel om engagement og udvikling. Jeg vil gerne give børnene mulighed for at forankre de forandringer, de gør her, siger Christine Conradsen, og henviser blandt andet til samarbejdet med forældrene, der har en stor rolle i deres barns fortsatte trivsel.

Christine Conradsen legede allerede for flere år siden med tanken om, at det kunne være interessant at blive en del af miljøet på et julemærkehjem og tiltræde som forstander.

- Det er en særlig fortælling og tradition, der er omkring julemærkehjemmene, og de gør et flot stykke arbejde, siger hun.

Overordnet håber hun som forstander på julemærkehjemmet at kunne gøre en indsats for, at både børn og ansatte føler sig godt tilpas.

- Det handler om at støtte hinanden til et godt arbejdsmiljø og gode trivselsmuligheder, siger Christine Conradsen.

For fremtiden tænker hun ikke umiddelbart, at hun ville ønske større ændringer for, hvordan julemærkehjemmet drives.

- Det handler om respekt for det bestående, og jeg vil gå til arbejdet med nysgerrighed, siger hun.