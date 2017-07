Direktør Allan Pedersen i »arbejdstøjet« viser, hvor cirka 5000 træer skal fjernes for at gøre plads til det spændende anlæg. Privatfoto

Koldkrigs-overnatning på Panzermuseum East

Slagelse - 29. juli 2017 kl. 06:10 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gang i sagerne på Panzermuseum East i Fladholte ved Sørbymagle, hvor besøgende strømmer til. Og til næste år bliver tilstrømningen sikkert endnu større.

Panzermuseet håber nemlig inden næste sæson at kunne realisere en storstilet plan om at udvide museet med bygning af et større shelteranlæg, som bliver udført i bunkers-stil placeret i det store plantageområde syd for museumshallerne.

Projektet er godt hjulpet på vej af Landudvikling Slagelse, der støtter med 380.000 kr. i LAG-midler.

- I alt kommer projektet dog til at koste 850.000 kroner, og selv om vi også har fået 75.000 kroner fra Friluftsrådet, mangler vi endnu nogle penge, før vi kan gå i gang. Dem håber vi dog at få hjem via de ansøgninger vi i øjeblikket har ude hos fonde, så anlægget kan stå klar næste forår, siger Allan Pedersen, ejer og direktør på stedet.

Anlægget bygges oven på jorden, men får karakter af et underjordisk anlæg, idet det hele dækkes over med jord og beplantning.

- Der bliver et fantastisk og meget realistisk miljø med duft af uldne militæruniformer og måske endda billeder af hærcheferne på væggene, så de besøgende på en realistisk måde leve sig ind i, hvordan det var at være soldat under den kolde krig. fortæller Allan Pedersen.

Det bliver dog ikke mere primitivt, end at der vil være både strøm til mobilen, små glødelamper samt rindende vand og toilet i umiddelbar nærhed.