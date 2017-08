Kørte med tog for 60.000 kroner uden at betale

En 25-årig mand fra uden fast bopæl er i denne uge blevet sigtet for 80 gange at have kørt med tog på forskellige strækninger på Sjælland – uden billet. Det oplyser Sydsjælland og Lolland Falster Politi.

DSB har udstedt kontrolafgifter og rykkergebyrer for et beløb på 60.000 kroner, og den 25-årige er sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om at ”tilsnige sig adgang til befordring med offentligt samfærdselsmiddel” uden at betale.