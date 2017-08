Aktivitetshuset i Byparken er den ene mulighed for at rumme et nyt mødested for mænd. Foto: Helge Wedel

Kønsbestemt mødested indvies måske af Brian Nielsen

I bedste fald bliver det »bonderøven fra Korsør« alias bokseren Brian Nielsen, der skal være trækplaster, når et nyt mødested for mænd ventes at åbne i løbet af næste måned i Korsør. To steder er i spil. Enten aktivitetshuset i Byparken eller den tidligere kommunale omklædningsbygning på det tidligere stadion på Ørnumvej 15. Sidstnævnte afventer dog resultatet af en igangværende salgsproces.

Bag ønsket om at åbne et mødested for mænd står Forum For Mænds Sundhed, der blev etableret i begyndelsen af 2015. Projektleder for organisationen Mie Møller Nielsen oplyser til Sjællandske, at der er skrevet rundt til alle landets kommuner med ønsket om at udbrede det oprindelige australske koncept om et mødested for alle mænd uanset alder eller uddannelse. Foreløbig er der åbnet 25 steder i Danmark. På Sjælland er der allerede kønsbestemte mødesteder i Odsherred, Ringsted, Stevns og i Greve.