Send til din ven. X Artiklen: Køge-beslutning rammer Slagelses musikliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køge-beslutning rammer Slagelses musikliv

Slagelse - 31. maj 2017 kl. 06:12 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 20 år har Slagelse haft et såkaldt Musikalsk Grundkursus, hvor unge har kunnet dygtiggøre sig på højt niveau. For nogles vedkommende med henblik på at komme ind på musikkonservatoriet.

De sidste fem år har Slagelse været en afdeling under MGK Sjælland, med hovedkvarter i Køge. Men fredag i Kristi himmelfartsferien landede noget af en »bombe« i mailboksen hos ikke blot musikskoleleder Berit Paludan, men også hos lærere og elever.

Det skete i form af forskellige breve fra lederen af Køge Musikskole, Thomas Winther, der i brevet til Paludan simpelthen meddelte, at han pr. 31. juni opsagde samarbejdet om MGK Sjælland, hvor musikskolerne i Slagelse og Guldborgsund har haft status af MGK-afdelinger.

- Det her er et hårdt slag mod musiklivet i Slagelse, hvor eleverne fra Musikalsk Grundkursus ( i øjeblikket 22) er med i mange lokale sammenhænge. Det kommer som et chok for os, siger Berit Paludan.

Opsigelsen sker med henvisning til, at de to afdelinger igennem en årrække har haft et vigende ansøger- og elevtal. Det har angiveligt givet kvalitetsproblemer, hvilket Berit Paludan dog bestrider.

Slagelses skolechef Per Kensø er forundret over fremgangsmåden, og vil tage kontakt til Slots- og Kulturstyrelsen om sagen.