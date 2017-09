Fabrikschef Michael Jørgensen er umiddelbart ikke tilfreds med, at frostrum kun må være seks meter i højden. Foto: Arne Svendsen

Kød-firma må kun bygge i seks meters højde

Slagelse - 05. september 2017 kl. 06:21 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ikke noget med at lave en såkaldt kip-løsning, der går op i 7,4 meters højde hos Virksomheden Danisk Pork Meat på Rugvænget 8, der gerne vil udvide.

Det blev slået fast på mødet i kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø mandag. Her valgte et enigt udvalg nemlig at fastholde, at det nye byggeri kun må have en højde på seks meter.

Det vedtog udvalget også på sit forrige møde, hvor det dog også blev vedtaget, at såfremt virksomheden ønskede en kipløsning, skulle forslaget i partshøring hos naboerne og efterfølgende behandles i udvalget.

Firmaet ønskede en kipløsning på 7,4 meter, men det blev skudt ned af udvalget.

En afgørelse fabrikschef Michael Jørgensen ikke umiddelbart er helt tilfreds med.

- Nu må vi snakke med vores rådgiver, men når vi har ønsket den højde vi har, så skyldes det jo, at vi skal have luften til at cirkulere i det frostrum, der skal bygges, siger Michael Jørgensen.

Næstformand i erhvervs, plan og miljøudvalget, Knud Vincents (V), siger dog hertil, at det må firmaet så se at finde ud af.

- Det har lignende virksomheder jo kunnet andre steder, siger Knud Vincents.

Ali Yavuz (S) sagde allerede før mødet, at S ville fastholde de seks meter, og sådan gik det altså også.

Både han og Knud Vincents oplyser samstemmende, at der også er enighed i udvalget om, at der skal bygges en støjmur ind mod naboerne på Mandøvej, der har klaget over støj fra et nyt vaskerum.

Michael Jørgensen siger hertil, at det faktisk også hele tiden har været en del af firmaets udbygningsplan.

En anden del af udvalgets beslutning er, at der skal laves regler for hvad man må og ikke må med hensyn til byggeri på Rugvænget i forbindelse med en lokalplan.

Michael Jørgensen siger til Sjællandske, at det nok på grund af vejret kan blive svært at få en spade i jorden før til foråret.

- Byggeriet af frostrum vil betyde, at vi sparer en del kørsel til et frysehus her i Slagelse, samtidig med at vi kan udvide vores produktionslokale. Vi har allerede ansat tre flygtninge, og når byggeriet står klar vil vi ansætte to til og yderligere fire-fem skæresvende, siger Michael Jørgensen.

Han oplyser, at langt hovedparten af firmaets ansatte kommer fra Rumænien og Polen.

- Det skyldes simpelthen, at vi ikke kan få danske ansatte. Et problem vi jo også kan se, at de har på Danish Crown i Ringsted, siger Michael Jørgensen.