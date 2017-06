Salget af SK Elnet vil kunne give flere hundrede millioner kroner i kommunekassen, men samtidig vil det komme til at koste forbrugerne dyrt, mener både SK Forsynings formand og næstformand, henholdsvis Ole Drost (V) og Bodil Knudsen (S).

Send til din ven. X Artiklen: Knuth uenig med Drost om muligt salg af SK Elnet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Knuth uenig med Drost om muligt salg af SK Elnet

Slagelse - 14. juni 2017 kl. 07:00 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Hvis et salg af SK Elnet skal drøftes kræver det en grundig analyse. Inden Venstre træffer nogen beslutninger, skal dette analyseres grundigt.

Det siger borgmester Stén Knuth (V), der på det første møde i det 17.4 udvalg, som er nedsat for at komme med forslag til forbedring af kommunens økonomi, bragte muligheden for et salg af SK Forsynings El-net op. Som inspiration for forvaltningen, der skal komme med forslag.

Det skete på trods af at borgmesterens partifælle, Ole Drost, der er bestyrelsesformand for SK Forsyning, har meldt sig som en klar modstander af et sådant salg.

- Forbrugerne i Korsør og Slagelse har nogle af de laveste priser i landet. Ikke mindst fordi der er tale om tætbebyggede områder. Et salg til et selskab, der har større udgifter til net, kan derfor komme til at koste forbrugerne dyrt, advarer Ole Drost 26. marts i Sjællandske i forbindelse med at sagen var kommet op i forbindelse med direktør-skiftet i Sk Forsyning.

Næstformand i SK Forsyning, socialdemokraten Bodil Knudsen, er på linje med Drost.

- Jeg har stor respekt for det Ole Drost og Bodil Knudsen mener om sagen som henholdsvis formand og næstformand i SK Forsyning. Det er det de er sat i verden til på de poster, så det skal de sige, siger Stén Knuth hertil.

Han oplyser, at han har sagt til Michael Gram fra Fair Balance, der oprindelig har foreslået salget, at skal sagen drøftes, skal den bringes op som en egentlig politisk sag.

Michael Gram siger, at han måske allerede vil bringe sagen frem 21. juni, hvor byrådet skal holde et budgetseminar.

- Foreløbig har vi jo kun nogle tal, der viser, hvad andre kommuner har solgt forsynings-selskaber for. Det ville være godt at få analyseret, hvad SK Elnet rent faktik er værd. Et slag på tasken siger omkring 400 millioner kroner. Hvis man så siger, at pengene skal bruges over 10 år, kan man »nøjes« med at betale den lave skat på 40 procent af beløbet. Det vil give 240 milllioner kroner, eller 24 millioner kroner årligt, som vil kunne bruges til anlæg, fastslår Gram.