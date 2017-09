Borgmester Stén Knuth oplyser, at han vil komme med et forslag, som byrådets partier kan forhandle op til 1. behandlingen i byrådet mandag 18. september. Hvilket har været efterlyst af S-gruppeformand John Dyrby Paulsen. På det tidspunkt er det dog langtfra sikkert, at kommunen ved, om ministeriet har givet tilladelse til at hæve skatten.

Knuth satser på budgetforlig med alle

Slagelse - 09. september 2017 kl. 07:13 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg går som altid efter at få alle med i et budgetforlig.

Det siger borgmester Stén Knuth (V) forud for forhandlingerne om næste års budget, der for alvor tager fat i næste uge.

Frem til 13. september er budgetforslaget ude i høring hos kommunens medarbejdere. Det ventes derfor ikke, at der vil ske noget afgørende på økonomiudvalgsmødet mandag.

Høringssvarene udsendes til byrådets medlemmer 15. september, og der er 1. behandling af budgettet 18. september, som skal endeligt godkendes ved 2. behandling 9. oktober.

Stén Knuth oplyser, at han vil komme med et forslag, som han vil forhandle med byrådets partier op til 1. behandlingen.

Så weekenden kan komme til at stå i forhandlingens tegn, kan avisen konkludere.

- Måske når vi at få lavet et samlet forslag inden 1. behandlingen. Men under alle omstændigheder skal der ihvertfald være et forslag klar senest 29. september, der er sidste frist for indleverelse af ændringsforslag, siger Stén Knuth.

Borgmesteren slår fast, at der ikke er nogen vej uden om besparelser. Han vil dog ikke fortælle noget om, hvilke dele af det omfattende katalog, som han i øvrigt roser forvaltningen for at have udarbejdet, der vil få hans stemme.

- Den slags forhandler jeg som altid i forhandlingsrummet med partierne og ikke i avisen. Men kommunens driftsudgifter er jo simpelthen for høje og skal ned, siger Knuth, der afviser at en skatteforhøjelse vil kunne løse kommunens økonomiske problemer.

Han oplyser, at kommunens forvaltning jævnligt forhører sig i ministeriet omkring mulighederne for den skatteforhøjelse på et procentpoint, som der er søgt om.

- Vi får tidligst besked 15. september og sikkert først senere. Det jeg hører er dog også, at adskillige kommuner ønsker at få del i puljen på 200 millioner kroner, som er afsat, så den er meget under pres, siger Stén Knuth.

Han gentager, at en skatteforhøjelse ikke Venstres politik, men at han lytter sig til, at der er et flertal for den i byrådet.

- Den løsning vi må prøve at finde vil blive en kombination af besparelser, optagelse af lån og sikkert også en skatteforhøjelse, siger Stén Knuth.arne