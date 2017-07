Se billedserie »Min elskede Anna« malet ind i selve billedet er titlen på Thomas Kluges portræt af hustruen Anna Helleberg Kluge. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kluge malede hustru for at blive forelsket i hende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kluge malede hustru for at blive forelsket i hende

Slagelse - 06. juli 2017 kl. 08:29 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det tog ham tre år et halvt år at male dronningen og hendes familie. Og siden 1989 er det blot blevet til cirka 230 malerier med signatur af den anerkendte portrætmaler Thomas Kluge, der er kendt viden om for sin næsten fotografiske gengivelse af personer og genstande med brug af pensel.

48-årige Thomas Kluge bor i Korsør. Han er gift med sognepræst Anna Helleberg Kluge, der netop på sin Facebook-profil har offentliggjort et portræt, der forestiller hende. Det er malet af hendes mand.

Sjællandske har kontaktet Thomas Kluge for at høre nærmere om baggrunden for portrættet.

- Jeg skyldte Anna et maleri, hvor jeg kunne blive forelsket i hende. Jeg har tidligere malet et billede af vores sammenbragte familie, hvor blandt andet min hårde skilsmisse prægede maleriets stemning, siger Thomas Kluge. Han bruger lang tid på sine malerier. Og kan kun have gang i ét maleri ad gangen.

- Når jeg maler min familie, har det den fordel, at jeg kender og kan mærke dem, så hovedparten maler jeg efter et fotografi. Hvis jeg ikke kender personen, jeg skal male, så er vedkommende nødt til at bruge noget tid på at sidde model, hvor vi kan få talt sammen, så jeg kan danne mig billeder af, hvordan vedkommende er, siger Thomas Kluge.

Han fortæller, at det tog ham cirka 2,5 måned at male portrættet af hustruen med inspiration fra »Damen med Hermelinen«, der er malet i cirka 1485-1490 af Leonardo da Vinci.

- Anna har derfor en dyr hat fremstillet af minkpels på sit ene knæ. Leonardo da Vinci var renæssancens mester, og jeg ønskede at male et renæssance-billede. For renæssance betyder jo genfødsel, forklarer Thomas Kluge, der malede sin »genfødte« hustru i 2015. Han gav det titlen »Min elskede Anna«. Og hun blev rigtig glad for maleriet, oplyser han.

Ikke så rar

Thomas Kluge rummer mange ord, når først proppen til tanker og meninger ryger af. Han tænker en helt del over udviklingen i vores verden, hvor den stadig større befolkningsmængde sætter kloden under pres.

- Jeg ser desværre, at verden udvikler sig mere og mere splittet og urar. Da Muren faldt i 1989, troede vi jo alle, at nu ville fred, frihed, sammenhold og demokrati sprede sig hastigt. Jeg synes, vi er udfordret i dag, hvor også religioner splittes mere og mere op i ekstremer, siger Thomas Kluge.

Han har meget passende i 2019 planlagt en større udstilling på Kronborg, hvor han skal give sit bud på, hvordan Europa har det.