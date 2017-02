Bagerst fra venstre leder af Café Sumak Sussi Nielsen (59) og nyansatte kok Christina Holme Larsen (45). Forrest to af de ansatte i cafeen, der er søskende. Fra venstre er det Inaam Abdel-Rahim (38) og Munira Abdel-Rahim (45). Foto: Helge Wedel

Klar med fælles flæskesteg

Slagelse - 21. februar 2017 kl. 09:26 Af Helge Wedel

Flæskesteg med sprød svær, rødkål, brunede og hvide kartofler og skysauce. Romfromage til dessert. Pris: 50 kroner.

Sådan lyder det kulinariske tilbud til hele Korsørs befolkning fra Sumak-holdet i kvarterhuset på Motalavej, der som noget nyt nu tilbyder fællesspisning en gang om måneden. Første gang i dag om en uge tirsdag den 28. februar klokken 17-19.

- Det er gået lidt stærkt, efter jeg foreslog fællesspisningen, som jeg ved, man har haft stor succes med andre steder, siger Christina Holme Larsen til Sjællandske. Hun er uddannet kok og netop ansat som stedfortræder for Café Sumaks leder Sussi Nielsen. Hun tilføjer, at tilmelding til fællesspisningen her den første gang ikke er nødvendig, men det vil givet blive et krav fremover. Det kommer til at ske via blandt andet www.sumak.dk

Der er plads til 60 spisende.

Christina Holme Larsen fortæller, at det også er planen at knytte relevante foredragsholdere til fællesspisningen.

- Det kunne være fra et lokalt bryghus, hvor de fortæller om deres øl, ligesom vi så kan servere mad, der passer til den pågældende øl, siger Christina Holme Larsen.

Sussi Nielsen er glad for at have fået en stedfortræder, så kræfterne bedre rækker til at søsætte nye initiativer.

- Vi er også klar med en frokost-buffet om fredagen en gang om måneden mellem klokken 11 og 13, siger Sussi Nielsen. Umiddelbart syner Café Sumak ikke af meget, når man nærmere sig kvarterhuset på Motalavej 57, men det bliver der snart ændret på.

- Vi er på vej med skiltning for vores café og alle de andre aktiviteter, der er i kvarterhuset, så også de ikke helt lokale kan se, at her er masser at komme efter, siger Sussi Nielsen.