Jørn Melchior Nielsen (EL) varslede i går, at han ville melde økonomiudvalgsmedlemmer til tilsynet for at yde ulovlig erhvervsstøtte i campusprojektet. Nu er klagen sendt af sted, oplyser han.

Klage over byrådskolleger sendt til tilsynet

Et prestigeprojekt i form af Campus Slagelse ved Slagelse Station, som langt de fleste politikere bakker op om, får nu tilført et kapitel af de mindre flatterende.

Byrådsmedlem Jørn Melchior Nielsen (EL) varslede i onsdagens Sjællandske, at han ville melde kommunens økonomiudvalgsmedlemmer til tilsynet under Ankestyrelsen, fordi de har godkendt køb af byggegrund ved stationen med henblik på videresalg for et langt billigere beløb.

Det har han nu gjort.

- Det her er helt grotesk. Det er vores skatteydere, som får regningen for, at visse politikere ikke kan finde ud af at holde styr på pengene og forhandle en ordentlig pris, lyder det fra Jørn Melchior Nielsen, der henviser til, at kommunen står til at tabe 20 millioner kroner, idet den har købt grund til University College Sjælland (UCSJ), der vil bygge 9000 kvadratmeter stort campus på adressen, hvor den tidligere DSB-ejede godsbanebygning ligger.