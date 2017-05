Den farvestrålende kinesiske sushi er blevet en populær spise i Danmark, og der skyder flere og flere kinesiske restauranter op. Men ifølge politiet bliver personalet ikke altid aflønnet efter reglerne - og torsdag blev en kinesisk ægtepar på 31 og 38 år anholdt i Slagelse-området, hvor de nu er sigtet for menneskehandel og lønsnyd. Arkivfoto

Kinesisk ægtepar mistænkt for menneskehandel

Slagelse - 19. maj 2017 kl. 11:32 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som led i en større, fælles europæisk indsats, som er koordineret af Europol, blev et kinesisk ægtepar fra området omkring Slagelse torsdag anholdt og sigtet for menneskehandel. Det oplyser vicepolitiinspektør Jan Schmidt fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi.

- Efterforskningen har stået på i cirka et halvt år som en del af en stor fælles indsats mod menneskehandel i Europa.

- Ægteparret driver fem restauranter på Sjælland og i Jylland, og her har vi dem mistænkt for at hente udenlandske personer som arbejdskraft. Når lønnen udbetales, bliver betydelige beløb tilbageført, så de ikke får særlig meget i løn, siger Jan Schmidt.

Den sigtede mand er 31, mens kvinden er 38 år gammel. De blev begge løsladt igen efter endt afhøring.

Jan Schmidt oplyser, at størstedelen af de mistænkte ofre er kinesere, men at man også er stødt på andre nationaliteter.

For at kunne få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark fra såkaldt tredjelande, skal medarbejderne på restauranterne kunne dokumentere, at de tjener 408.000 om året eller mere. - Den slags forholdsvis store lønninger er ikke normale i restaurationsbranchen, så derfor er vi ret sikre på, at der sker en form for tilbagebetaling til arbejdsgiveren, siger Jan Schmidt til Sjællandske.

Han oplyser videre, at politiet nu er i gang med at fremskaffe de nødvendige beviser, før sagen skal for retten.

- Det vil formentlig først blive en gang efter sommerferien, siger han.