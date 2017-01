Kendt café-kæde sælger billig supermarkedssuppe til overpris

- Det er klart, at hvis jeg går ind på en café og køber ’dagens suppe’ og så senere finder ud af, at den er supermarkedssuppe fra Karolines Køkken, så vil jeg blive stærkt skuffet. Jeg ville ikke gå derind igen. Jeg ville undgå den slags steder for at sige det lige ud, siger madanmelder på Berlingske Søren Frank.

En halv liter ’Karolines Køkken’- tomatsuppe fra Arla koster ni kroner i Netto, men til gengæld får gæsterne på den Café Vivaldi lov til at betale hele 89 kroner.

Over for metroxpress bekræfter kædedirektør Café-kæden, Anders Nikolaisen, at gæsterne får serveret opvarmet Arla-suppe.

- Vi har en færdigkøbt suppe, som vi smager til. Det gør vi, fordi vi synes, det er godt produkt og for at kunne servere et ensartet produkt på vores caféer, siger han.

Ifølge avisen havde Café Vivaldi-kæden i det seneste årsregnskab et overskud på knap ni millioner kroner efter skat.