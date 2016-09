En 30-årig mand sidder mandag på anklagebænken ved Retten i Næstved. Her er han anklaget for røveri mod DSB-kiosken ved Slagelse Station.

Artiklen: Kending under anklage for kioskrøveri ved station

Kending under anklage for kioskrøveri ved station

Denne gang for at have trådt ind over dørtærsklen i kiosken den pågældende aften, hvorefter han udtalte noget i retning af: »Det er et røveri, jeg har en pistol, giv mig pengene.«