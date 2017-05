Det er ikke mindst indenfor ældreplejen, at der er et stort sygefravær i Slagelse Kommune. Foto: Michèle Constantini/Michele Constantini / Altopress

Send til din ven. X Artiklen: Kedelig topplacering til Slagelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kedelig topplacering til Slagelse

Slagelse - 20. maj 2017 kl. 07:52 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke en af de topplaceringer, som er til at prale af, som Slagelse Kommune har hentet sig i en undersøgelse fra Ugebrevet A4.

Ifølge ugebrevet indtager Slagelse nemlig en tredjeplads blandt landets 98 kommuner i sygefravær. 18,2 dage om året i gennemsnit er en ansat i Slagelse Kommune fraværende fra arbejdspladsen, og det bliver kun overgået af Glostrup med 19,4 dage og Guldborgsund med 18,3 dage.

Det har da også i flere år været en målsætning for borgmester Stén Knuth (V) og andre i den kommunale ledelse, at tallet skulle ned. Faktisk blev der også på et tidspunkt kalkuleret med en besparelse via en nedsættelse af sygefraværet, men det er ikke rigtig blevet til noget.

Dog skal det siges, at når kommunens økonomiudvalg på mandag nok en gang skal orienteres om sygefraværet, så fremgår det af dagsordenen, at der er sket et lille fald i forhold til sidste år.

Seniorforsker Thomas Lund fra Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet er dog ifølge Ugebrevet A4 ikke overrasket over, at Slagelse og Guldborgsund ligger så højt på listen.

- Det er bare nogle områder i landet, hvor det klientel, man har med at gøre i den kommunale sektor, er tungere end i andre dele af landet. Der er enorm forskel på at være på indre Nørrebro eller i Nordsjælland, siger Thomas Lund til Ugebrevet A4.

De øvrige kommuner lige efter Slagelse på listen er Herlev med 18 dage, Fanø med 18, Odder med 17,9, Morsø med 17,7, Kerteminde med 17,6, Faxe med 17,5 og Greve med 17,4.