Se billedserie »Udgifterne til retssagen er helt vilde,« lyder det fra Villum Christensen (LA). Foto: Steen Brogaard

Send til din ven. X Artiklen: Kattelem åbner for forlig i Skælskør-sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kattelem åbner for forlig i Skælskør-sag

Slagelse - 30. december 2016 kl. 07:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drop den retssag, og betal pigerne en erstatning i stedet for at bruge flere skattekroner på såvel advokatsalærer som rådgivning af Kommunernes Landsforening.

Sådan lyder opsangen fra Villum Christensen (LA), medlem af Slagelse Byråd og Folketinget, som kalder den lille million kroner, som Slagelse Kommune indtil videre har brugt på retssagen mod de omsorgssvigtede Skælskør-plejesøstre, for »et helt vildt beløb«.

- Vi kommer til at bruge langt flere penge på selve sagen end på at løse problemet, harcelerer politikeren, efter at det blandt andet i Sjællandske er kommet frem, at udgifterne, som er forbundet med bare at fastholde retssagen.

Himmelflugten er dog slet ikke ovre endnu, noterer han sig.

Slagelse Kommune havde i begyndelsen af december brugt 867.187 kroner. Langt den største andel er gået til advokater, mens knap 125.000 kroner er gået til juridisk rådgivning hos Kommunernes Landsforening (KL), som ikke mener, det er lovligt for kommunen at indgå et forlig og dermed undgå retssagen.

Villum Christensen henviser dog til, at kommunen sagtens kan indgå en forligsmæssig løsning, hvis der er »en grad af sandsynlighed for, at der foreligger et erstatningsansvarsgrundlag,« som det står i kommunalfuldmagten.

Samme sted står endvidere, at »der skal være et relevant og relativt sikkert grundlag, før erstatning kan udbetales, uden at kommuner handler i strid med forbuddet mod begunstigelse af enkeltpersoner.«

Det er heller ikke et krav, at der foreligger en dom, lyder det.

- Så byrådet burde sagtens kunne erkende et ansvar og indgå forlig, uden at man behøver at gå ind i en retssag, som både er ufornuftig og meget dyr. Det må være juridisk grundlag nok, og det er jo først, når eksempelvis tilsynsrådet klager over, at vi gør, som vi gør, at det bliver et problem, og hvem skulle klage over det, spørger han.