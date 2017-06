Kaos efter uheld: Mylder af pendlere fik bøvlet hjemtur

- Det er en hovedfærdselsåre, og det er det specielt for de tog, der skal køre på tværs af landet. Derfor håber vi også, at Banedanmark så hurtigt som muligt får repareret køreledningerne.

Sådan lød det torsdag eftermiddag fra DSB's informationschef, Tony Bispeskov, da han - ligesom mange andre - forsøgte at skabe sig overblik over den situation af kaos, der pludselig opstod, da en lastbil på Vestmotorvejen af uransagelige årsager skiftede vejbane og drønede ud over en motorvejsbro.

Ifølge Banedanmark torsdag aften var planen at genoptage togtrafikken fredag morgen. Med den melding stod det klart, at uheldet skabte en anelse mere virvar, end man regnede med, da anmeldelsen indløb tidligere på eftermiddagen.

I øvrigt meldes den 27-årige chauffør uskadt. Det efter et uheld, som snildt kunne have forvoldt endnu større skade - og flere gener for togpassagererne - end det reelt set gjorde.

Chaufføren mistede tilsyneladende herredømmet over lastbilen, da han skulle uden om et vejarbejde på Vestmotorvejen kort før afkørsel 38. Han kom fra syd, men endte med at krydse vejbanen og fare ud over en skrænt.

Det var uheldigvis lige ved motorvejsbroen over togskinnerne, hvorfor lastbilen kappede et par køreledninger, kortsluttede dem og på den måde skabte store gener for pendlere, der skulle krydse Vestsjælland med toget.

Kortvarig kødannelse på fire-fem kilometer var dog også en af konsekvenserne for bilisterne på Vestmotorvejen.