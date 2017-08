Borgmester Stén Knuth kæmper fortsat for broløb over broen i baggrunden sammen med sin borgmesterkollega i Nyborg. Nu vil de mødes med ministeren, der har sendt dem et totalt afvisende brev, når det gælder at ændre beslutningen om at ændre forbuddet mod broløb. Foto: Mie Neel. Foto: Mie Neel

Kamp for broløb: Knuth vil se Ole Birk Olesen i øjnene

Slagelse - 18. august 2017 kl. 06:09 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Som minister har jeg en særlig pligt til at tænke på hele landets bedste, når jeg træffer beslutninger. Den faste forbindelse over Storebælt spiller en helt central rolle i Danmarks infrastruktur. Den binder landsdelene sammen og er for de fleste borgere i realiteten den eneste mulighed for at rejse mellem Fyn og Sjælland.«

Blandt andet denne argumentation står at læse i et brev, som transportminister Ole Birk Olesen (LA) netop har sendt til Nyborgs og Slagelses borgmester Kenneth Muhs (V) og Stén Knuth (V). Ministeren er fuldstændig afvisende, når det gælder en mulig gen- overvejelse af hans forbud mod motionsløb over Storebæltsbroen. Det havde de tog borgmestre sammen med en masse argumenter bedt ham gøre i et brev.

Den totale minister-afvisning får dog ikke borgmestrene til at opgive kampen for at bevare den store løbebegivenhed med en omsætning på op imod syv millioner kroner og hjulpet til verden af 900 frivillige fra idrætsklubber, der efterfølgende modtage kontant støtte for hjælpen.

- Vi har bedt om et møde med ministeren, så vi kan se ham i øjnene, når vi kommer med de mange argumenter for at bevare denne unikke løbebegivenhed hvert tredje år med så stor betydning for Nyborg og Slagelse. Storebæltsbroen er jo vores fælles ejendom, så vi kan slet ikke forstå, at de få timer med nedsat hastighed en lørdag aften hvert tredje år skulle være så stort et problem for trafikken over broen, siger Sten Knuth til Sjællandske.

I Korsør er der lagt op til en gigantisk løbefest og børneløb ved det måske sidste løb over Storebæltsbroen lørdag den 9. september, hvor der er gratis øl og vand til de første 3000 tilskuere.

De første broløbere ventes at nå Halsskov Havn og opløbstrækningen cirka klokken 17.20 efter at være startet i Nyborg klokken 16.30

Per Hansen fra Korsør Atletik og Motionsklub forventer et gnidningsfrit løb. Han oplever på forhånd stor medieinteresse, fordi det måske bliver det sidste løb grundet Ole Birk Olesens indgreb.

- Sund og Bælt er dybt professionelle og erfarne, når det gælder planlægning og kommunikation om løbet. Der er så at sige intet overladt til tilfældighederne. Derfor forventer jeg et gnidningsfrit løb, siger Per Hansen.

